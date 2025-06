In Deutschlands Wäldern hat es nur ca. halb so oft gebrant wie im Vorjahr (Archivbild). (imago / Pond5 Images / allthingsberlin)

Wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn mitteilte, wurden 2024 bundesweit rund 560 Waldbrände gemeldet. Das waren etwa halb so viele wie im Jahr zuvor. Die verbrannte Fläche verringerte sich mit 334 Hektar um mehr als das Dreifache. Die meisten Waldbrände gab es in Brandenburg. Dort wurden im vergangenen Jahr 211 Feuer registriert.

Der Sommer 2024 war zwar nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erneut ein Rekordhalter bei den Temperaturen. Allerdings gab es auch viele Schauer und Gewitter.

