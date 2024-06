UNO-Umfrage

Ein Mann arbeitet am Rhonegletscher, der teilweise mit Isolierschaum bedeckt ist, um zu verhindern, dass er aufgrund der globalen Erwärmung schmilzt, 27. Oktober 2021. (AFP / Fabrice Coffrini)

Befragt wurden 75.000 Menschen in 77 Ländern. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer sagten, dass sie von ihren Regierungen erwarteten, mehr für die Bekämpfung des Klimawandels zu tun. Der Chef des UNO-Entwicklungsprogramms UNDP, Steiner, sprach von einem eindeutigen Signal. 56 Prozent der Befragten gaben an, dass sie regelmäßig, mindestens jede Woche oder sogar täglich an die globale Erwärmung denken.

Die Forderung nach mehr Klimaschutz tritt mit 89 Prozent besonders deutlich in den ärmsten Ländern zutage, aber auch in den G20-Staaten und bei den größten Treibhausgas-Emittenten China und den USA ist sie hoch.

