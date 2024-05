Der Tories des britischen Premierministers Rishi Sunak müssen mit deutlichen Verlusten rechnen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Toby Melville)

Nach Auszählung etwa eines Viertels der Stimmen verloren die Tories bislang 136 Mandate, während Labour 61 hinzugewinnen konnte. Die Labour-Partei holte teils Mehrheiten in Stadträten, in denen sie seit Jahrzehnten in der Opposition war. In London wird damit gerechnet, dass Bürgermeister Khan sein Amt für Labour verteidigen konnte. Genauere Ergebnisse werden für morgen erwartet.

Bei einer Nachwahl im nordenglischen Blackpool verloren die Tories auch einen Sitz im britischen Parlament an die Labour-Partei.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.