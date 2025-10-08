Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das teilte der französische Außenminister Barrot mit. Die Eltern des 19-Jährigen zeigten sich erleichtert über die bevorstehende Rückkehr ihres Sohnes. Lennart Monterlos war mit dem Fahrrad auf einer Weltreise, als er festgenommen wurde. Erst später wurde bekannt, dass das Regime ihm Spionage vorwarf. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme griff Israel gerade Ziele im Iran an. Am Montag sprach ein Gericht in Teheran den Deutsch-Franzosen frei.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.