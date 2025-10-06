Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Dies teilte das Gericht in Teheran mit, wie staatliche Medien berichten. Die Staatsanwaltschaft könne gegen die Entscheidung noch Einspruch einlegen.

Monterlos war Mitte Juni während einer Weltreise per Fahrrad im Süden des Iran festgenommen. Zu dieser Zeit griff die israelische Armee das Land an. Die Familie des 19-Jährigen hatte zunächst keine Informationen über seinen Aufenthaltsort und seinen Gesundheitszustand erhalten. Es war zudem lange unklar, was Monterlos vorgeworfen wird.

