Arbeitsmarkt

Das entspricht etwa sieben Prozent aller Stellen, wie aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Keine andere Industriebranche ist den Angaben zufolge so stark von Gewinneinbrüchen und Stellenabbau betroffen. Gründe seien vor allem die schwache Binnennachfrage, die wachsende Konkurrenz aus China und der Zollstreit mit den USA.

Hersteller wie Mercedes-Benz und VW, aber auch die Zulieferer Bosch, Continental und ZF hatten zuletzt Sparprogramme angekündigt. Gestern war bekannt geworden, dass Porsche die Pläne für eine eigene Produktion von Batteriezellen aufgibt.

