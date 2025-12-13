Größter Bus-Auftrag in Firmengeschichte

Die Deutsche Bahn kauft mehrere tausend Busse bei MAN. (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Kosten für die Busse liegen bei mehr als einer Milliarde Euro. Die Rahmenverträge haben eine Laufzeit von sechs Jahren. Die zumeist elektrisch fahrenden Busse sollen in den Jahren 2027 bis 2032 geliefert werden und sollen etwa mit Klimaanlagen mit einem klimaneutralen Kältemittel und USB-Anschlüssen ausgestattet sein.

An der Teil-Bestellung bei dem chinesischen Hersteller hatte es bereits in den vergangenen Tagen Kritik gegeben. Da kursierten noch Zahlen von mehreren Hundert Fahrzeugen, die die Bahn dort bestellen könnte. Der Spiegel berichtete etwa von Kritik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Angesichts aktueller Debatten über Standortpatriotismus klinge es "wie ein schlechter Scherz", wenn ausgerechnet ein Staatsunternehmen Elektrobusse billig in China einkaufen wolle, sagte demnach EVG-Chef Burkert.

Von Notz: "Sicherstellen, dass das Abschalten ganzer Flotten aus der Ferne ausgeschlossen werden kann"

Der Grünen-Bundestagsfraktionsvize von Notz kritisierte den Auftrag an den chinesischen Anbieter BYD mit Blick auf die Sicherheitslage. Die Entscheidung werfe Fragen auf, zum Beispiel, ob sicherheitspolitische Aspekte in angemessenem Maße Berücksichtigung gefunden haben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es müsse sichergestellt sein, dass eine Manipulation kritischer Verkehrsinfrastruktur und das Abschalten ganzer Flotten aus der Ferne ausgeschlossen werden könnten.

Die von der Bahn-Tochter DB Regio betriebenen Buslinien werden nach Konzernangaben deutschlandweit täglich von rund 1,5 Millionen Fahrgästen genutzt.

