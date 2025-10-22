Sigrid Nikutta, DB-Vorstand Güterverkehr, wird abberufen (Archivbild). (picture alliance/Friso Gentsch/dpa)

Medienberichten zufolge soll sie Ende des Monats abgelöst werden. Der Konzern zieht so einen Schlussstrich unter Nikuttas Bemühungen, DB Cargo zu sanieren und profitabel aufzustellen. Das Tochterunternehmen steckt seit langem in der Krise und fährt hohe Verluste ein. Bislang wurden die Bilanzen stets vom Bahn-Konzern ausgeglichen, was aber von der EU-Kommission inzwischen untersagt wurde. Danach muss DB Cargo ab 2026 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Nikutta setzte bei ihrem Sanierungskurs auf Personalabbau und den Verkauf von Fahrzeugen. Ihre Ablösung dürfte eine der ersten wichtigen Personalentscheidungen der neuen Konzernchefin Palla sein.

22.10.2025