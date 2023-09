Zugverbindungen

Mit dem Nachtzug durch Deutschland und Österreich auch in angrenzende europäische Länder: Künftig soll es nicht nur tagsüber, sondern auch nachts mehr Verbindungen geben. (dpa)

Ab Dezember wird es eine neue ICE-Verbindung von Hamburg über Berlin und Nürnberg nach Wien geben. Zudem soll täglich ein ICE von Berlin über Frankfurt am Main und Stuttgart nach Innsbruck fahren. Die Verbindung gibt es derzeit nur am Wochenende. Zwischen München und Salzburg soll außerdem jede Stunde ein Zug fahren.

Zusätzlich wollen DB und ÖBB das Angebot an Nachtzügen ausbauen: Geplant sind Verbindungen von Berlin und Wien aus nach Paris und Brüssel - zunächst drei Mal die Woche, in einem Jahr dann täglich. Ziel ist es, die Zahl der Fahrgäste in den sogenannten Nightjets bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.