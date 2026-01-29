Der DAX-Konzern erzielte nach eigenen Angaben einen Rekordgewinn von gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern. Im Gesamtjahr 2024 waren es knapp 5,3 Milliarden Euro gewesen.
Getrübt wird der Geschäftserfolg durch die erneuten Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter wegen des Verdachts der Geldwäsche. Am Mittwoch waren deswegen unter anderem die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main und Geschäftsräume in Berlin durchsucht worden. Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben.
