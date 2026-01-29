Die Deutsche Bank erzielte 2025 einen hohen Gewinn (Archivbild). (pa/dpa/Schmidt)

Der DAX-Konzern erzielte nach eigenen Angaben einen Rekordgewinn von gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern. Im Gesamtjahr 2024 waren es knapp 5,3 Milliarden Euro gewesen.

