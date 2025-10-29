Die Deutsche Bankn verzeichnet einen Rekordgewinn (Archivbild). (dpa/picture alliance/Boris Roessler)

Mit 2,4 Milliarden Euro meldete der Konzern den höchsten Wert in einem dritten Quartal seit mindestens 20 Jahren. Bereits zum Jahresauftakt hatte es einen Gewinnsprung gegeben. Auch das Halbjahresergebnis ist das beste seit fast 20 Jahren. Nach den ersten neun Monaten stehen damit unter dem Strich gut 4,8 Milliarden Euro in den Büchern des DAX-Konzerns. Zur Begründung verwies die Deutsche Bank auf gestiegene Einnahmen, stabile Kosten und weniger Rückstellungen für faule Kredite. Analysten hatten zuvor mit deutlich geringeren Gewinnen gerechnet.

