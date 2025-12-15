Landwirtschaft

Die Landwirte protestieren wegen zu niedriger Milch- und Butterpreise. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Sie fuhren mit Traktoren zu Zentrallagern und Unternehmensstandorten. Vor der Zentrale der Lidl-Kette im baden-württembergischen Bad Wimpfen etwa waren es nach Angaben der Polizei rund 140 Fahrzeuge. Ähnliche Aktionen gab es unter anderem im sächsischen Radeburg, im niedersächsischen Cloppenburg und in Wasbek in Schleswig-Holstein.

Butter und Milch sind derzeit so günstig wie lange nicht. Grund ist nach Angaben der Unternehmen ein niedrigerer Weltmarktpreis für Milch wegen eines Überangebots. Die Bauern werfen den Handelsketten vor, ihnen zu wenig für ihre Produkte zu zahlen und diese - Zitat - "zu verramschen".

