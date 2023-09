Academy Award

Die Gewinner der Studenten-Oscars werden auch in der Kurzfilm-Sparte der Oscar-Verleihung 2024 vertreten sein. (picture alliance / Danny Moloshok / Invision / AP / Danny Moloshok)

In ihrem Film "Wahrheit" geht es um eine Foto-Journalistin, die von rechtsextremen Gruppierungen bedroht wird. Daraufhin flieht sie mit ihrer kleinen Tochter nach Deutschland, doch auch dort erlebt sie bei ihrem Einsatz in Hamburg immer stärkere Anfeindungen. Neben der deutschen Filmemacherin schafften es zwei Nachwuchsregisseure aus Österreich und Norwegen unter die Gewinner in der Erzähl-Sparte.

Die Preisträger sollen am 24. Oktober in Los Angeles ausgezeichnet werden. Erst dann wird die Reihenfolge der Preise - Gold, Silber oder Bronze - bekannt gegeben. Die Preisträger werden mit ihren Filmen auch in den Kurzfilm-Sparten beim Oscar-Wettbewerb 2024 vertreten sein.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.