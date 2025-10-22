Die Fraunhofer-Gesellschaft ist Spitzenreiter unter den deutschen Forschungseinrichtungen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das ergab eine Studie des Europäischen Patentamts . Zwischen 2001 und 2020 sei die Zahl der Patentanmeldungen unter Beteiligung deutscher Forschungsstätten um 45 Prozent auf mehr als 1000 pro Jahr gestiegen. Zusammengerechnet seien dies knapp 18.300 für diesen Zeitraum. Damit liege Deutschland hinter Frankreich auf Platz zwei in Europa.

Fraunhofer-Gesellschaft an der Spitze

Spitzenreiter unter den deutschen Forschungseinrichtungen sei die Fraunhofer-Gesellschaft mit mehr als 7800 Patentanmeldungen, hieß es weiter. Auf europäischer Ebene rangierten nur das französische Forschungszentrum CNRS und das ebenfalls französische Atomenergie-Kommissariat CEA vor ihr. Unter den europäischen Top Ten sind auch die Max-Planck-Gesellschaft und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unter den zehn aktivsten Forschungskrankenhäusern finden sich die Berliner Charite sowie die Universitätskliniken Heidelberg und Freiburg.

