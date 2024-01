Deutschlands Handball-Nationalspieler Juri Knorr war bester Werfer gegen Portugal. (dpa / Frank Molter)

Vor mehr als 4.500 Zuschauern in der Flensburger Campus-Halle feierte Martin Hanne aus Hannover sein Nationalmannschafts-Debüt und erzielte fünf Tore.

Am Samstag bestreitet die DHB-Auswahl in Kiel - erneut gegen Portugal - die Generalprobe für das Heim-Turnier. Vier Tage später startet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vor mehr als 50.000 Zuschauern in Düsseldorf gegen die Schweiz in die Europameisterschaft.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.