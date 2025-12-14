DHB-Frauen
Deutsche Handballerinnen treffen heute im WM-Finale auf Norwegen

Es ist das bedeutendste Spiel im deutschen Frauenhandball seit dem WM-Titel 1993: Das deutsche Team trifft heute ab 17.30 Uhr auf Olympiasieger Norwegen.

    Die deutschen Handballerinnen Emily Vogel und Alina Grijseels rennen jubelnd und vor Glück schreiend über das Spielfeld.
    Das deutsche Handball-Frauenteam nach dem Einzug ins WM-Finale (Federico Gambarini / dpa )
    Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch hatte im Halbfinale in Rotterdam Titelverteidiger Frankreich mit 29:23 besiegt. Mehr als drei Millionen Fernsehzuschauer verfolgten das Spiel.
    Heute wollen 8500 Fans in der Ahoy Arena in Rotterdam live dabei sein, Millionen werden wohl an den TV-Bildschirmen mitfiebern. "Was wir erreicht haben, ist Wahnsinn. Ab jetzt ist alles Zugabe", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.
    Die ARD überträgt das Finale live im Ersten und auf sportschau.de.
