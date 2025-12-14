DHB-Frauen

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch hatte im Halbfinale in Rotterdam Titelverteidiger Frankreich mit 29:23 besiegt. Mehr als drei Millionen Fernsehzuschauer verfolgten das Spiel.
Heute wollen 8500 Fans in der Ahoy Arena in Rotterdam live dabei sein, Millionen werden wohl an den TV-Bildschirmen mitfiebern. "Was wir erreicht haben, ist Wahnsinn. Ab jetzt ist alles Zugabe", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.
Die ARD überträgt das Finale live im Ersten und auf sportschau.de.
