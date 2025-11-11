So wie im Maschinenbau ist die Lage in vielen anderen Branchen in Deutschland dramatisch (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Im Oktober berichteten 36,6 Prozent der befragten Unternehmen von einem Rückgang ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber Ländern außerhalb der Europäischen Union, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Bei der vorigen Umfrage im Juli lag der Anteil noch bei 24,7 Prozent.

Die Daten zeigten, wie stark die strukturellen Probleme sich inzwischen auswirkten, erklärten die Experten. Ohne Reformen drohe Deutschland, im internationalen Vergleich weiter zurückzufallen. Besonders dramatisch sei die Situation in der energieintensiven Industrie, etwa der Chemie, bei den Herstellern elektronischer und optischer Erzeugnisse und im Maschinenbau. Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, hatte am Montag in einer Grundsatzrede für weitreichende Reformen plädiert und von einer "Agenda 2030" gesprochen.

