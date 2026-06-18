Klimawandel

Deutsche Krankenhäuser fordern Mittel für Hitzeschutz. (IMAGO / Roland Hartig / IMAGO)

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der Düssseldorfer Zeitung "Rheinische Post", schon in den kommenden heißen Tagen würden viele Patientinnen und Patienten, aber auch die Klinik-Beschäftigten spüren, welche Folgen die chronische Unterfinanzierung der Krankenhäuser habe. Für Klimaanlagen oder andere Kühltechnik bleibe nichts übrig. Die Kliniken müssten deshalb weiterhin mit Verschattung, Ventilatoren und Kühlakkus improvisieren, so Gaß. Er warnte, sollten sich die aktuellen Streichungspläne im Zuge der geplanten Gesundheitsreform durchsetzen, blieben gekühlte Krankenhäuser endgültig illusorisch.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.