Kommunale Finanzen

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, schreiben sie in einem gemeinsamen Brief, die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben öffne sich immer weiter. Die Kommunen seien am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Sie verweisen unter anderem auf die steigenden Kosten im Sozialen sowie für das Deutschlandticket. Die Politiker fordern unter anderem, dass der Bund alle Kosten übernimmt, die für die Kommunen durch neue Bundesgesetze entstehen. Auch müsse es eine Wiedergutmachung für alte Beschlüsse geben.

Unterzeichnet wurde der Brief von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der Hauptstädte der 13 Flächenländer.

