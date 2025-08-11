Sie legten um rund 30 Prozent auf mehr als 4,6 Milliarden Euro zu, wie aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Dagegen sanken die ukrainischen Exporte nach Deutschland um 4,5 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro. Die Vorsitzende des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Claas-Mühlhäuser, sagte, die Unterstützung und der Wiederaufbau der Ukraine blieben zentrale Aufgaben für die europäische Politik und Wirtschaft. Man sehe dies zudem als langfristiges Engagement für ein zukünftiges EU-Mitgliedsland.
