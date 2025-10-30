Konjunktur

Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Es gehe nun darum, die Sozialsysteme zu reformieren, Bürokratie spürbar zurückzubauen, Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. Außerdem müsse man das Arbeitsangebot ausweiten und für tragfähige öffentliche Haushalte sorgen, betonte Reiche. Daran werde die Bundesregierung konsequent weiterarbeiten.

Zwar deuteten die jüngsten Aufhellungen bei den Stimmungsindikatoren auf eine leichte konjunkturelle Erholung zum Jahreswechsel hin. Aber die Risiken blieben insbesondere durch anhaltende handelspolitische Unsicherheiten und drohende Lieferengpässe bei Halbleitern und Seltenen Erden hoch, sagte Reiche.

Bruttoinlandsprodukt bleibt unverändert

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden zuvor in seiner Schätzung mitteilte, wuchs die Deutschlands Wirtschaft im dritten Quartal nicht. Das Bruttoinlandsprodukt blieb im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 0 Prozent. Demnach entwickelten sich die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen und Anlagen von Juli bis September zwar positiv, die Exporte nahmen dagegen ab.

Verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften schnitt Deutschland damit schwach ab. Frankreich erreichte im dritten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, Spanien erzielte 0,6 Prozent.

