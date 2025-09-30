Das teilte die Stadt Nürnberg mit, deren Burgtheater die Auszeichnung vergibt. In der Begründung heißt es unter anderem, in Ehrings Programmen schimmere stets die Hoffnung durch, die Welt durch das eigene Handeln zu einem besseren Ort zu machen. Der 53-Jährige moderiert das ARD-Satiremagazin "Extra 3" und tritt als Einzelkünstler auf deutschen Bühnen auf. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert und wird am 10. Januar vergeben.
