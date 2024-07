Medien

Deutscher Podcast Preis für DLF-Serie über Kryptokunst-Hype während Corona-Pandemie

In Berlin ist der Deutsche Podcast Preis verliehen worden. Bei der diesjährigen Ausgabe vergab die Jury Auszeichnungen in sechs Kategorien. Zudem wurden in fünf weiteren Rubriken Publikumspreise vergeben.