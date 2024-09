Auszeichnungen

Die mehrstündige Gala wurde im Internet sowie von zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen. Die Auszeichnung für das beste Informationsformat ging an die Sendung "Paula sucht Paula - Vergessene Heldin im Hitlerputsch?" im Bayerischen Rundfunk. Durch die geschickte Montage von Originalzitaten, Interviews und Reportageelementen im Sounddesign der 1920er Jahre werde Geschichte lebendig, hieß es zur Begründung . Eine jüngere Generation erhalte so spannende wie beklemmende Einblicke in die Anfänge einer extremistischen Gesellschaft.