Studenten-Oscars

Szene aus dem Gewinner-Kurzfilm "A Sparrow's Song" (Filmakademie)

Der 32-Jährige holte bei der Verleihung in New York den ersten Platz in der Kategorie "Animation" mit dem Film "A Sparrow´s Song". Dort wurden Nachwuchstalente aus aller Welt ausgezeichnet. Das Werk des Absolventen der in Ludwigsburg ansässigen Filmakademie Baden-Württemberg basiert auf einer wahren Geschichte. In dem gut neunminütigen Film erzählt Eckerlin von einer verwitweten Luftschutzwartin in London. Sie findet mitten im Zweiten Weltkrieg einen verletzten Spatzen, den sie zu retten hofft.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.