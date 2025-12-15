Handball
Deutsches Nationalteam verliert WM-Finale gegen Norwegen

Die deutschen Handball-Frauen haben bei der WM die Goldmedaille verpasst. Zwei Tage nach dem Sensationssieg im Halbfinale gegen Weltmeister Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch das Endspiel gegen die Norwegerinnen mit 20:23 (11:11).

    Emily Vogel und ihre Teamgefährtinnen reagieren nach der Niederlage.
    Enttäuschte Gesichter bei den deutschen Handballerinnen nach dem verlorenen WM-Finale (Federico Gambarini / dpa )
    Jeweils vier Treffer von Emily Vogel, Viola Leuchter und Alina Grijseels reichten vor rund 8.500 Zuschauern in Rotterdam nicht aus, um die DHB-Frauen zum zweiten gesamtdeutschen Titel nach 1993 zu führen. Dennoch bedeutet die Silbermedaille den größten Erfolg des deutschen Frauenhandballs seit mehr als drei Jahrzehnten - und wird mit einer DHB-Rekordprämie von insgesamt 300.000 Euro belohnt.
    Die Norwegerinnen mussten bis in die Schlussphase zittern, untermauerten am Ende aber einmal mehr ihren Status als Spitzenteam im Welthandball. Nach Olympia-Gold und dem EM-Titel im Vorjahr ist der WM-Triumph bereits der dritte Erfolg bei einem Großturnier in Serie. 
