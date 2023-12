Das deutsche Seenotrettungsboot "Humanity 1" ist in Italien festgesetzt worden (Max Cavallari / SOS Humanity / dpa / Max Cavallari)

Die "Humanity 1" sei nach einer Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer von den Behörden in der süditalienischen Stadt Crotone aus dem Verkehr gezogen worden, teilte ein Sprecher mit. Die Blockade gilt demnach für 20 Tage. Zudem wurde eine Geldstrafe verhängt. Die Crew des Seenotrettungsschiffs hatte eigenen Angaben zufolge am Samstag 200 Flüchtlinge an Bord genommen und an Land gebracht. Die Behörden werfen der Organisation vor, bei dem Einsatz die Anweisungen der zuständigen libyschen Küstenwache zum Verlassen des Gebiets ignoriert zu haben.

