Nato-Generalsekretär Rutte und der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild).

Die Bundesrepublik werde dafür 500 Millionen US-Dollar zahlen, teilten das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt in Berlin mit. NATO-Generalsekretär Rutte begrüßte die Entscheidung. Die Lieferungen würden der Ukraine helfen, sich auch weiterhin gegen die russische Aggression zu verteidigen. Im vergangenen Monat hatte US-Präsident Trump erklärt, die Vereinigten Staaten seien bereit, auch weiterhin Waffen an die Ukraine zu liefern. Bezahlen müssten diese jedoch die Europäer. An der Finanzierung will sich darüber hinaus auch Kanada beteiligen.

Anfang des Monats hatten die Niederlande als erstes Land im Verteidigungsbündnis mitgeteilt, Gelder für den neugeschaffenen Fonds zur Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine bereitzustellen.

