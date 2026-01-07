So groß wie Erfurt

Das Bundeskabinett beschloss in Berlin die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Der Schritt sei ein Signal für eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem sogenannten blauen Kontinent, sagte Regierungssprecher Kornelius. Die im "Pacific Islands Forum" organisierten pazifischen Inselstaaten seien etwa beim Thema Klimaschutz enge Partner.
Niue liegt zwischen Fidschi und den Cookinseln und rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland. Die Insel gehörte bis 1974 zu Neuseeland und ist heute enger Partner des Landes. Die rund 1700 Einwohner sind neuseeländische Staatsbürger. Niue ist mit rund 260 Quadratkilometern in etwa so groß wie Thüringens Landeshauptstadt Erfurt.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.