Bei Scheitern von Atom-Verhandlungen

Man sei dazu bereit, sollte es bis Ende August keine Einigung geben. Das geht aus einem von Bundesaußenminister Wadephul und seinen Amtskollegen unterzeichneten Brief an die UNO hervor. Dieser liegt der "Financial Times" sowie der Nachrichtenagentur AFP vor. Die Politiker bekräftigten aber, sie setzten sich weiter uneingeschränkt für eine diplomatische Lösung der durch das iranische Atomprogramm ausgelösten Krise ein.

Ende Juli hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien erstmals seit den Angriffen auf iranische Atomanlagen durch Israel und die USA wieder Atomgespräche mit dem Iran geführt. Der Austausch in Istanbul ging jedoch ohne greifbare Ergebnisse zu Ende.

