Dies erklärten die Außenminister der drei Staaten nach Beratungen im Format des sogenannten Weimarer Dreiecks. Man wolle die Triebfeder für eine geopolitisch handlungsfähigere EU werden, sagte Außenministerin Baerbock. Vor der Europawahl am 9. Juni appellierten die Außenamtschefs an die Menschen, mit ihrer Stimme die Demokratie in der Europäischen Union zu verteidigen. Frankreichs Außenminister Séjourné rief insbesondere junge Leute zur Wahl auf, da die Demokratie weltweit unter Druck gerate. Polens Außenminister Sikorski sprach von einem dramatischen Moment angesichts des Kriegs in der Ukraine und des unsicheren Ausgangs der US-Präsidentenwahl.

Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden.

