Krieg gegen die Ukraine

Deutschland genehmigt polnische Kampfjet-Lieferung an Kiew

Die Bundesregierung hat Polen die Erlaubnis für eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine erteilt. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte in Berlin entsprechende Medienberichte. Es geht um Jets vom Typ MiG-29 aus DDR-Altbeständen, die Deutschland an Polen abgegeben hatte. Die Regierung in Warschau hatte zuvor die Genehmigung für die Weitergabe beantragt.

13.04.2023