Aufarbeitung der Kolonialgeschichte

Wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilte, handelt es sich um zwei Trommeln und zwei Hörner, an denen Schädel und Unterkiefer befestigt sind. Der Stiftungsrat beschloss die Repatriierung der Objekte an das Volk der Akpini im heutigen Ghana. Die Objekte gelangten im Zuge der deutschen Kolonialherrschaft in der westafrikanischen Volta-Region nach Deutschland.
Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehrere während der Kolonialzeit geraubte Kunst- und Kulturgüter an afrikanische Staaten zurückgegeben.
