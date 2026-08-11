Schwimm-EM

Die deutsche 200-Meter-Freistil-Staffel-Mannschaft beim Jubel nach dem Rennen (Emma Da Silva / AP / dpa )

über 4 x 200 Meter Freistil der Männer Bronze gewonnen.

Gold gewann Großbritannien, Silber ging an Frankreich. Die deutsche Staffel mit Lukas Märtens, Timo Sorgius, Jarno Bäschnitt und Cornelius Jahn stellte zugleich

einen nationalen Rekord auf. Dies gelang auch den deutschen Frauen mit Maya Tobehn, Linda Roth, Nina Holt und Nicole Maier über 4 x 200 Meter Freistil. Sie belegten den vierten Platz. Gold ging an Großbritannien und Silber an Ungarn.

Dritter wurde Russland.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.