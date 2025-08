Abschussvorrichtung eines Patriot Luftabwehrsystems (imago / Andreas Franke)

Voraussetzung sei gewesen, dass der US-Hersteller im Gegenzug so schnell wie möglich neue Systeme nachliefere, damit Deutschland seinen NATO-Verpflichtungen auch weiterhin gerecht werden könne, sagte Verteidigungsminister Pistorius. Diese Zusage von US-Seite sei nun da.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin sollen in einem ersten Schritt in den nächsten Tagen zunächst die Startgeräte geliefert werden. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate würden dann weitere Bestandteile der Systeme übergeben. Mit dem US-Verteidigungsministerium sei vereinbart, dass Deutschland im Gegenzug als erste Nation und beschleunigt Systeme der neuesten Generation erhalte. Die Finanzierung erfolge durch Deutschland.

Patriot-Systeme dienen der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Die Reichweite beträgt laut Bundeswehr rund 68 Kilometer.

