Weiter zurückgefallen

In der jährlich von Germanwatch und dem NewClimate Institute erstellten Rangfolge liegt die Bundesrepublik auf Platz 25, nach Platz 22 im Vorjahr. Der Index bewertet die Klimaschutz-Bemühungen von 64 Ländern sowie der EU, die für mehr als 90 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen stehen.
Deutschland steht insbesondere wegen der Politik von Wirtschaftsministerin Reiche in der Kritik, die verstärkt auf Erdgas setze.
Am besten schneidet abermals Dänemark ab, unter anderem wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Es folgen Litauen und Luxemburg. Die ersten drei Plätze bleiben symbolisch unbesetzt. Kein Staat tue genug für den Klimaschutz, heißt es.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.