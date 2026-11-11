Umweltorganisationen

Sogenannte Hochfackeln des Öl- und Gaskonzerns Shell bei Köln (IMAGO / Panama Pictures)

Kritik an Politik von Wirtschaftsministerin Reiche

Für Deutschland reicht es unter anderem in puncto Emissionen und Erneuerbare jeweils nur für mittelmäßige Platzierungen. Die Klimapolitik allein auf nationaler Ebene bewerten die Experten sogar als "schwach". Die Bundesrepublik sackt in dieser Unterkategorie um weitere neun Plätze ab, auf den historisch schlechten Rang 36.

Hauptautor Burck erklärte, dies sei vor allem das Ergebnis der Politik von Wirtschaftsministerin Reiche (CDU), die verstärkt auf Erdgas setze. Nur in der Kategorie Energienutzung ist Deutschland mit Rang 9 vergleichsweise gut.

Dänemark bleibt an der Spitze

Am besten schneidet abermals Dänemark ab, unter anderem wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Es folgen Litauen und Luxemburg. Die ersten drei Plätze bleiben symbolisch unbesetzt. Kein Staat tue genug für den Klimaschutz, heißt es. Die schlechtesten EU-Staaten sind nun die Slowakei, Kroatien und Polen auf den Rängen 50 bis 48.

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Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.