Basketball-EM

Der Weltmeister tat sich gegen den Außenseiter lange schwer. Insbesondere von der Drei-Punkt-Linie konnte Deutschland nicht an die Leistung aus der Gruppenphase anknüpfen. Zur Pause führte Portugal mit 32:31.
Die Mannschaft von Bundestrainer Alex Mumbru, der nach überstandener Krankheit erstmals im Turnier an der Seitenlinie stand, steigerte sich anschließend deutlich und entschied das letzte Viertel mit 33:7 für sich. Beste Werfer waren die NBA-Spieler Dennis Schröder und Franz Wagner mit jeweils 16 Punkten.
Im Viertelfinale trifft Deutschland am kommenden Mittwoch entweder auf Italien oder Slowenien.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.