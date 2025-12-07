Frauen-Handball-WM
Deutschland spielt im Viertelfinale gegen Brasilien
Bei der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft trifft Deutschland im Viertelfinale auf Brasilien. Das Spiel findet am Dienstag in Dortmund statt.
Panamerikameister Brasilien unterlag am Sonntag Abend Olympiasieger Norwegen mit 14:33 und beendete die Hauptrundengruppe IV auf dem zweiten Platz.
Das deutsche Team hatte seine Hauptrundengruppe bereits am Samstag mit dem Sieg gegen Spanien (29:25) abgeschlossen.
Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.