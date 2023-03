Regierungskonsultationen

Deutschland und die Niederlande wollen in Energie- und Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten

Deutschland und die Niederlande wollen in den Bereichen Verteidigung und Energie enger zusammenarbeiten. Wie es in einer gemeinsamen Erklärung anlässlich der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam hieß, soll die Verzahnung der Streitkräfte beider Länder intensiviert werden.

27.03.2023