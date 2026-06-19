v.l.n.r.: Dr. Bruno Sportisse, CEO Inria, Philippe Baptiste, Französischer Bildungsminister, Dorothee Bär, Bundesforschungsministerin, Prof. Dr. Antonio Krüger, CEO DFKI, Prof. Dr.-Ing. Philipp Slusallek, Geschäftsführender Direktor DFKI Saarbrücken, Staatssekretär David Lindemann, Chef der Staatskanzlei des Saarlandes (Inshorefilms)

Das vereinbarten beide Forschungsinstitute heute bei der internationalen Hightech-Messe Vivatech in der französischen Hauptstadt Paris. Zentrales Ziel der neuen Einrichtung sei es, die Unabhängigkeit der EU bei Entwicklung und Einsatz der Künstlichen Intelligenz sicherzustellen, sagte DFKI-Geschäftsführer Antonio Krüger am Rande der Vivatech-Messe. Bundesforschungsministerin Bär erklärte, man werde gemeinsam an sicherer und vertrauenswürdiger KI nach europäischen Standards forschen. Mit Büros an mehreren Standorten - darunter Berlin, Saarbrücken und Paris - sollen sich sowohl Forschende beider Länder im Bereich KI besser vernetzen als auch die Wirtschaft mit der Forschung. Das neue Zentrum soll Ende das Jahres die Arbeit aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.