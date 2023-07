Regierungsabkommen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (l.) und ihre französische Amtskollegin Catherine Colonna (r.) stärken mit einem Abkommen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. (AFP / FREDERICK FLORIN)

Baerbock sagte bei ihrem Besuch im elsässischen Lauterbourg, wenn der Austausch zwischen Sprachen und Kulturen funktioniere, dann sei dies ein riesiger Schatz für alle. In den Grenzregionen schlage das Herz Europas. Nach den Worten von Colonna können Auszubildende in Zukunft den theoretischen Teil in ihrem Heimatland und den praktischen Part ihrer Ausbildung im Nachbarland absolvieren. Die grenzüberschreitende Kooperation sei ein Schlüsselelement.

Baerbock hatte sich am letzten Tag ihrer Sommerreise über mehrere Projekte informiert, bei denen die beiden Länder zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.