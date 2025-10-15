Russland-Abschreckung
Deutschland und Ukraine vertiefen Rüstungskooperation

Deutschland und die Ukraine wollen in Rüstungsfragen noch enger kooperieren.

    Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (r, SPD) und sein ukrainischer Kollege Denys Schmyhal unterzeichnen eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der ukrainischen Rüstungsindustrie .
    Verteidigungsminister Pistorius und sein ukrainischer Kollege Schmyhal unterzeichnen eine Vereinbarung zur Rüstungszusammenarbeit
    Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach bei der gemeinsamen Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit seinem ukrainischen Kollegen Schmyhal im Nato-Hauptquartier in Brüssel von einer "Win-win-Situation". Die Abmachung werde die ukrainischen Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten weiter stärken und es Deutschland ermöglichen, vom Innovationspotenzial der Ukraine zu profitieren.
    Als konkrete Projekte nannte Pistorius gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Luftverteidigung, die Vereinfachung von Arbeits- und Studienaufenthalten und die Förderung einer Kooperation der Streitkräfte bei der Ausbildung.
