Russland-Abschreckung

Bundesverteidigungsminister Pistorius sprach bei der gemeinsamen Unterzeichnung einer entsprechenden Vereinbarung mit seinem ukrainischen Kollegen Schmyhal im Nato-Hauptquartier in Brüssel von einer "Win-win-Situation". Die Abmachung werde die ukrainischen Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten weiter stärken und es Deutschland ermöglichen, vom Innovationspotenzial der Ukraine zu profitieren.
Als konkrete Projekte nannte Pistorius gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Luftverteidigung, die Vereinfachung von Arbeits- und Studienaufenthalten und die Förderung einer Kooperation der Streitkräfte bei der Ausbildung.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.