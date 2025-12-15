Deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Bundeswirtschaftsministerin Reiche stellte auf dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin ein neues Förderprogramm vor. Privatunternehmen sollen für Investitionen in der Ukraine zinsvergünstigte Darlehen erhalten. Dafür werden laut Reiche 45 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Die Bundesregierung strebt zudem eine engere Kooperation mit Kiew im Rüstungssektor an. Ein entsprechender Zehn-Punkte-Plan sieht etwa den Kauf von militärischem Gerät aus der Ukraine vor.

Am Rande des bilateralen Wirtschaftsforums wurde zudem eine gemeinsame Produktion zehntausender Logistik-, Aufklärungs- und Kampfdrohnen für die Ukraine vorgestellt. Das Geschäft hat ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.