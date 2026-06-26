Fußball-WM

Leroy Sané erzielt das Tor zum 1:0 für Deutschland im Spiel gegen Ecuador. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Das Tor für Deutschland schoss Leroy Sané (2. Minute). Die Treffer für Ecuador erzielten Nielson Angulo (9.) und Gonzalo Plata(78.). Deutschland stand bereits zuvor als Sieger der Gruppe E fest und qualifizierte sich damit für die K.o-Runde. Der Gegner im Sechzehntelfinale am Montag steht noch nicht fest. Neben Deutschland zieht die Elfenbeinküste nach ihrem 2:0-Sieg gegen Curaçao in die nächste Runde ein.

In der Nacht spielen Tunesien gegen die Niederlande, Japan gegen Schweden, die Türkei gegen die USA und Paraguay gegen Australien.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.