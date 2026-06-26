Fußball-WM

Leroy Sané erzielt das Tor zum 1:0 für Deutschland im Spiel gegen Ecuador. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Das Tor für Deutschland schoss Leroy Sané (2. Minute). Die Treffer für Ecuador erzielten Nielson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.). Deutschland stand bereits zuvor als Sieger der Gruppe E fest und qualifizierte sich damit für die K.o-Runde.

Der Gegner im Sechzehntelfinale am Montag steht noch nicht fest. Aktuell kommen noch vier Mannschaften dafür infrage. Neben Südkorea sind dies Schottland, Paraguay und Schweden. Derzeit hat nur Schweden einen Platz unter den acht besten Gruppendritten sicher. Vor allem Schottland könnte aus dieser Rangliste bereits im Laufe des heutigen Spieltages herausfallen, ebenso Südkorea.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.