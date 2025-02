Auftakt der Ski-WM

Das DSV-Team um Lena Dürr ist im Viertefinale des Team-Wettbewerbs ausgeschieden. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Nach vier K.o.-Duellen hatte es 2:2 gestanden, weshalb die Addition der Läufe der schnellsten Frau und des schnellsten Mannes über das Weiterkommen entschied. Hier waren die Deutschen 0,27 Sekunden langsamer. In der ersten Runde hatte sich Deutschland gegen Slowenien 4:0 durchgesetzt.

Gold sicherte sich Italien, das die Schweiz im Finale bezwang. Bronze ging an Schweden.

Die Deutschen waren mit guten Erinnerungen in den Teamwettbewerb gegangen. 2021 hatten sie WM-Bronze, bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Silber gewonnen.

Elf WM-Entscheidungen bis zum 16. Februar

Die WM in Saalbach-Hinterglemm in Österreich war am Dienstagvormittag mit dem Team-Wettbewerb offiziell eröffnet worden. Bis zum 16. Februar stehen insgesamt elf Entscheidungen an. Der Deutsche Skiverband hat als Ziel zwei Medaillen ausgegeben.

