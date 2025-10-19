Diplomatische Spannungen

Die georgische Hauptstadt Tiflis (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Das teilte das Auswärtige Amt mit. Anlass sei, dass die georgische Regierung seit Monaten gegen die EU, Deutschland und auch den Botschafter persönlich Hetze betreibe. Darüber hatte sich die Bundesregierung bereits vor zwei Wochen bei der georgischen Botschaft in Berlin beschwert. Den Angaben zufolge sollen sich morgen die EU-Außenminister mit Georgien befassen.

Fischer hatte mehrfach öffentlich den autoritären Kurs der Regierung in Tiflis kritisiert. Außerdem wohnte er mehreren Gerichtsverhandlungen gegen Oppositionelle in Georgien bei. Regierungschef Kobachidse warf dem deutschen Botschafter deshalb "Einmischung in innere Angelegenheiten" des Landes vor.

