Weil erklärte, es wäre aberwitzig, wenn das Deutschlandticket daran scheitern würde, dass Haushaltsmittel nicht in das nächste Jahr übertragen werden dürfen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen begrüßte die beabsichtigte Zustimmung der Union ebenfalls. Der Geschäftsführer für den Bereich Öffentlicher Personennahverkehr, Möller, sagte im Deutschlandfunk, er sei froh, dass die Fortführung des Angebots nicht zum Wahlkampfthema geworden sei . An die kommende Regierung appellierte er, die Finanzierung dauerhaft zu sichern. Gleichzeitig müsse durch Investitionen in die Infrastruktur der ÖPNV vor allem im ländlichen Raum verbessert werden. Nur so könnten deutlich mehr Neukunden für das Ticket gewonnen werden, erklärte Möller.