Rund 6.000 Euro bis zum Finale

Man hätte sich einen insgesamt günstigeren Eintritt für die Fans gewünscht, sagte Sport-Geschäftsführer Rettig der Deutschen Presse-Agentur. Ein Besuch der WM sei ohnehin mit hohen Reisekosten verbunden. Allerdings habe der DFB kein Mitspracherecht bei den Preisen.

Sollten es die deutschen Fußballer bis ins Finale schaffen, müssten die Fans für alle Spiele mindestens 6.000 Euro aufbringen. Das ist fünf Mal mehr, als bei der zurückliegenden WM in Katar. Die Fanorganisation Football Supporters Europe spricht von "horrenden" Preisen und fordert den Weltverband FIFA auf, den Ticketverkauf unverzüglich einzustellen.

